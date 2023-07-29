​«Крылья Советов» впервые за 12 лет отыграли два гола в матче РПЛ

Программу второго тура чемпионата России в субботу открывали «Крылья Советов» и «Динамо». После первого тайма гости из Москвы вели со счётом 3:1, но удержать победу им не удалось. Самарцы во втором тайме забили дважды и добились ничьей 3:3.

Как сообщает Opta, «Крылья Советов» отыграли два гола в матче Российской премьер-лиги впервые с мая 2011 года. Тогда «крылышки» совершили камбэк в игре против «Ростова», превратив 0:2 в 2:2.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в субботу, 5 августа, - против «Ростова» на своём поле.