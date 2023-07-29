​Смолов провёл 300 матчей в РПЛ

В субботу «Динамо» поделило очки с «Крыльями Советов» (3:3) в матче второго тура чемпионата России. Для нападающего Фёдора Смолова это была 300-я игра в Российской премьер-лиге.

Отметим, что в чемпионатах России Смолов играл за «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Анжи». В 300 матчах Фёдор записал на свой счёт 106 голов и 36 голевых передач на партнёров.

После двух сыгранных туров нового чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе один зачётный балл. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 6 августа, – против «Зенита» на поле соперника.