Радимов — о «Динамо»: «Только в атаку играть невозможно, должен быть баланс»

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов высказался после матча «Крылья Советов» - «Динамо». Встреча второго тура чемпионата России завершилась со счетом 3:3.

«Если «Динамо» не усилит опорную зону и линию защиты, ничего ему не светит, пропуская по три мяча в каждом матче. Только в атаку «Динамо» играть невозможно, должен быть баланс», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички встретятся с действующим чемпионом страны «Зенитом». Матч состоится 6 августа. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.