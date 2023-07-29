Пименов: «Динамо» пропало, они не выдержали прессинга»

Бывший игрок столичного «Динамо» Руслан Пименов высказался о ничье «бело-голубых» в матче второго тура РПЛ против «Зенита».

«Оказывается, футбол состоит из двух таймов. Гарре полностью перевернул игру. Хотя стоит отметить всех: все бежали вперёд. А «Динамо» пропало, они не выдержали прессинга», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, против «Динамо» сейчас играть достаточно просто из-за паники игроков московского коллектива при прессинге.

Напомним, что подопечные Марцела Лички не смогли удержать победный счёт 3:1, пропустив два гола в концовке встречи против «Крыльев Советов». В первой игре «Динамо» уступило дома «Краснодару» со счётом 1:3.