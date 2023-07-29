Стало известно, какая сумма отступных прописана в трудовом соглашении нападающего Константина Тюкавина с «Динамо».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 21-летний форвард может покинуть «Динамо», если за него заплатят 15 миллионов евро. При этом отмечается, что данный пункт рассчитан только для зарубежных клубов.

Ранее представитель «бело-голубых» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб не отпустит Тюкавина в другую команду Российской премьер-лиги.

Трудовое соглашение футболиста со столичным клубом рассчитано середины следующего года.

Сегодня, 29 июля, «Динамо» провело второй матч в рамках нового сезона РПЛ, в котором не смогло обыграть «Крылья Советов» (3:3).