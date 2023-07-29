​«Динамо» при Личке ещё не побеждало

Во втором туре чемпионата России «Динамо» добилось лишь ничьей в гостях у «Крыльев Советов». После первого тайма москвичи вели 3:1, однако во второй половине игры самарцы смогли отыграться. Когда арбитр дал финальный свисток, на табло горел счёт 3:3.

Под руководством Марцела Лички «Динамо» не выиграло ни одного из трёх матчей. Ранее в первом туре Премьер-лиги «бело-голубые» уступили «Краснодару» (1:3). Что до кубковой игры против «Пари НН», то её «динамовцы» проиграли по пенальти.

В трёх матчах при Личке «Динамо» пропустило семь голов.

Следующую игру «Динамо» проведёт 6 августа – против «Зенита» на выезде.