Гарре: «Тренер сказал нам много интересных слов»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Динамо» (3:3) Бенхамин Гарре поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Была очень тяжелая игра, особенно с таким сильным противником, который находился высоко в турнирной таблице, но второй тайм нам удался лучше. Я думаю, что результат мы заслужили.

- Эмоционально эта ничья похожа на победу?

- Нет, я думаю, что это правильный результат, поскольку в первом тайме мы, как будто спали, «Динамо» играло очень хорошо. Во втором тайме мы проснулись. Я думаю, что результат правильный.

- «Крылья» провели два разных тайма. О чем в перерыве говорил тренер, может быть, речь была достаточно эмоциональной?

- Да. Конечно, тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. Мы во втором тайме проснулись все-таки и заслужили.