Хомуха: «Зенит» сам должен решить, стоит ли Вендела держать подальше от основы

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о текущей ситуации с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, который хочет покинуть клуб.

Напомним, бразилец отказывался возвращаться в Россию после отпуска, но совсем недавно присоединился к «Зениту», потому что не смог найти себе новый клуб.

«Если бы компенсация за Вендела устраивала петербуржцев, его бы уже давно отпустили. Видимо предложение, которое есть, «Зенит» не устраивает, поэтому Вендел был вынужден вернуться», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Зенит» сам должен решать, стоит ли отстранять Вендела от основной команды или нет, но эта ситуация может повлиять на тот клуб, который захочет его подписать.

Контракт 25-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 миллиона евро.