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Личке не везёт так не везёт: «Динамо» в концовке с пенальти упустило победу над «Крыльями Советов» в матче с шестью голами

29 Июля 2023 • 17:00 Комментировать (2)
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
окончен

Второй тур чемпионата России открывался в Самаре, где московское «Динамо» находилось в гостях у «Крыльев Советов».

Протокол игры  
Крылья Советов3:3Динамо Москва
  8'Захарян Арсен (0:1)
  30'Тюкавин Константин (0:2)
(1:2) Костанца Фернандо35'  
  39'Смолов Фёдор (1:3)
(2:3) Бейл Гленн74'  
(3:3) Гарре Бенхамин90'  
Овсянников БогданРассказов Николай 65' (Хубулов Владимир ( 65'  84') Евгеньев Роман  52'Солдатенков АлександрБейл ГленнГарре БенхаминКостанца ФернандоВитюгов Максим 76' (Бабкин Сергей ( 76') Ежов РоманРахманович Амер  45' 65' (Горшков Юрий ( 65') Карпицкий Егор 65' (Салтыков Никита ( 65')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийЛомаев ИванПопов КириллБарач МатеоЧалый Артём
Шунин АнтонДаса ЭлазарБальбуэна ФабианМаричаль Николас  37'Скопинцев ДмитрийЛаксальт ДиегоФомин Даниил  15'Захарян Арсен 76' (Карапузов Владислав ( 76') Смолов Фёдор 81' (Кутицкий Александр ( 81') Нгамалё Николя 80' (Грулёв Вячеслав ( 80') Тюкавин Константин 90' (Паршивлюк Сергей ( 90')
Запасные: Макаров ДенисЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГладышев ЯрославКупцов ИльяФернандес Роберто
29 июля. Стадион "Солидарность Арена".

В первом туре РПЛ «Динамо» неожиданно для многих проиграло в родных стенах «Краснодару». Но хоть в итоге без крупного счёта. Таким оказался официальный дебют Марцела Лички в стане «бело-голубого» клуба. Притом что во всех товарищеских матчах в межсезонье «Динамо» победило. Затем у команды состоялся выезд к «Пари НН» в рамках Кубка, где москвичи проиграли по пенальти. На очереди у «Динамо» был второй подряд волжский вояж – в Самару.

У «Крыльев Советов» же главный тренер остался с прошлого сезона – это Игорь Осинькин. В первом туре нового чемпионата России самарцы успешно сыграли в Грозном, где одержали победу над «Ахматом» с разницей в один мяч. После этого «Крылья» встречались на «Солидарность Самара Арене» с «Балтикой» в рамках Кубка России и допустили своё поражение со счётом 2:3.

Победа «Динамо»? Рано поверили

Удар номер один в отчётном матче состоялся на второй минуте. Бейл навесил с левого фланга, а Карпицкий головой не попал в ворота. Вскоре неточной дальней попыткой отметился Нгамалё. А на восьмой минуте «Крылья» неудачно попробовали выйти из обороны через низовую игру, за что и поплатились. Лаксальт осуществил перехват, затем мяч получил Захарян, и он же откликнулся вскоре на передачу Смолова, обыгравшегося с Нгамалё. После чего Арсен проткнул мяч мимо голкипера в дальний угол с левого угла вратарской (0:1).

Хозяевам не хватало выдумки, чтобы быстро сравнять счёт. На четырнадцатой минуте Карпицкий пробивал с подступов к штрафной на не очень удобной высоте для Шунина – тем не менее вратарь гостей поймал мяч. Позже Смолов после короткого розыгрыша штрафного воткнул круглого в правую штангу. На тридцатой минуте Захарян по центру забросил на Тюкавина, который технично подработал мяч и вторым касанием чётко отправил парашют за шиворот Овсянникову (0:2).

Самарцы не могли позволить себе опустить руки и через пять минут подловили соперника на ошибке. От «Краснодара» динамовцы пропустили один из голов после обрезки на своей половине, и теперь тоже получилось так. Фомин подарил мяч Карпицкому, тот прострелил справа, и Костанца внёс сферу в ворота (1:2). Однако обратная любезность привела к голу в другие ворота. Гарре потерял мяч в противоборстве с Маричалем, в результате чего образовалась голевая атака «Динамо». Захарян по зоне правого инсайда отдал на Нгамалё, который отклеился от Витюгова и прострелил на поразившего цель Смолова (1:3).

Камбэк «Крыльев»

В начале второго тайма счёт мог стать и крупным. На правом фланге Захарян разыграл угловой вместе с Дасой и прострелил на ближнюю штангу, где в падении пробивал Тюкавин, но попал с маленького расстояния в Овсянникова. Постепенно инициатива утвердилась у самарцев, которым нужно было уходить от поражения. И если Салтыков промахнулся головой мимо левого угла после подачи справа от Бейла, то сам Бейл на 74-й минуте красиво вонзил мяч в левую девятку из-за пределов штрафной площади (2:3).

«Динамо» не смогло надолго отвести игру от своей штрафной, и «Крылья» предприняли достаточно усилий, чтобы спасти матч. В итоге в конце основного времени мяч попал в руку Грулёву в штрафной площадке «Динамо». Был назначен пенальти, с которого Гарре отправил сферу в центр створа рикошетом от левой штанги. Шунин прогадал, упав в другую сторону. 3:3 – самарцы вытаскивают очень непростую встречу, а «Динамо», ведшее с разницей в два мяча, досадно упускает победу, которая могла стать первой для Лички у руля московского клуба.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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TEREX
29 Июля 2023 в 17:32
пыхтела пыхтела дюнама..)) да фся выпыхтела..))
ингерман
29 Июля 2023 в 17:15
ай нармуль резалт.. то как мы любим.. кхе-кхе.. )))
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