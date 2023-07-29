«Крылья Советов» до последнего ведут борьбу за спасение матча с «Динамо» в рамках второго тура Премьер-лиги. В конце второго тайма самарцы во второй раз сократили отставание в счете. Гленн Бейл получил мяч на чужой половине поля, протолкнул его себе на ход и метров с 23 плотно пробил на силу точно в левую девятку ворот Антона Шунина. Голкипер не смог выручить, несмотря на отчаянный прыжок.

На табло горят цифры 2 и 3, у «Крыльев Советов» еще есть минуты, чтобы забить в третий раз. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.