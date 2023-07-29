Боков: «Ростов» — крепкий орешек, «Зениту» будет непросто

Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков рассказал о своих ожиданиях перед матчем второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Не думаю, что «Ростов» станет для «Зенита» легкой прогулкой. В последнее время «Ростов» — очень крепкий орешек. Отсутствие легионеров важно для «Зенита», сейчас нужно что-то перестраивать», — приводит слова Бокова Metaratings .

В стартовом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли «Пари НН» (2:0), а команда Валерия Карпина оказалась сильнее «Факела» (2:1).

Встреча второго тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» пройдет сегодня, 29 июля, в 20:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.