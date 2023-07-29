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Агент Барбоза: «У Сазонова очень большой потенциал»

29 Июля 2023 • 16:42 Комментировать
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
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Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Лион».

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба уже согласовало с «Динамо» трансфер 21-летнего грузина за 3 миллиона евро.

«3 миллиона евро за Сазонова — серьёзная сумма. Саба — хороший игрок, у него очень большой потенциал, и я не сомневаюсь, что через года два он будет стоит больше», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В прошлом сезоне Сазонов провёл за «Динамо» 33 матча, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Динамо Москва Паулу Барбоза Саба Сазонов
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