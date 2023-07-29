Агент Вендела проведёт новые переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел хочет сменить клубную прописку, но переговоры с «Фламенго» проходят тяжело. Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, камнем преткновения остаются финансовые запросы чемпионов России.

Журналист отмечает, что в субботу агент Вендела проведёт очередные переговоры с представителями «Зенита».

Напомним, что на днях главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Маркус Вендел будет работать с командой, пока не найдёт себе новый клуб.

Портал transfermarkt оценивает Маркуса Вендела в 24 миллиона евро. Бразилец играет за «Зенит» с октября 2020 года.

​«Зенит» отказал Венделу в его просьбе о снижении ценника