Боков считает ЦСКА фаворитом в матче с «Ахматом»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался в преддверии матча 2-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Ахматом».

«Матчи в Грозном всегда непростые. ЦСКА переживает непростые дни, но у команды есть и характер, и воля к победе. ЦСКА изучит соперника и выстроит свои силы под них. В каком-то роде ЦСКА фаворит в этом матче», — цитирует Бокова Metaratings.

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова проиграли в гостях «Уралу» (1:2), а «Ахмат» уступил на своем поле «Крыльям Советов» (1:2).

Матч второго тура РПЛ «Ахмат» - ЦСКА пройдет завтра, 30 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.