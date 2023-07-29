Масалитин оценил перспективы ЦСКА против «Ахмата»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы «армейцев» в матче второго тура РПЛ против «Ахмата».

«Игра будет очень тяжёлая. Я ещё не смотрел погоду. Если будет очень жарко, то это тоже может повлиять, хоть и играют они вечером. Очень много нюансов есть. Тяжело будет и «Ахмату», и ЦСКА», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру».

По его мнению, подопечным Сергея Ташуева будет ещё тяжелее выбираться из ямы после двух неудач на старте, если в следующем поединке будет поражение, в то время как «армейцам» нельзя дарить очки с самого начала сезона.

Напомним, что ЦСКА приедет в гости к «Ахмату» завтра, 30 июля. Оба коллектива начали кампанию чемпионата с поражений со счётом 1:2 от «Урала» и «Крыльев Советов» соответственно.