Гендиректор «Сочи»: «Кокорин — квалифицированный футболист, он будет кому-то интересен в РПЛ»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее агент футболиста заявил, что у 32-летнего нападающего есть предложения из Российской премьер-лиги.

«Александр — сильный, квалифицированный футболист, он будет кому-то интересен в РПЛ, но даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать», — заявил Рубашко порталу «Спорт День за Днем».

Функционер отметил, что у «Сочи» есть своя политика, согласно которой клуб не обсуждает трансферные слухи с журналистами.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.