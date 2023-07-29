Лепёхин: «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Ростовом»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом».

Эксперт назвал «Зенит» фаворитом предстоящей игры, отметив, что ему интересно посмотреть на то, какой состав выберет главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«Безусловно, «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Ростовом», но очень есть много вопросов о том, какой состав выберет Семак? Мне самому интересно посмотреть, чего нам ждать от этого сезона», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени. Отметим, что в последний раз южане обыгрывали «сине-бело-голубых» в мае 2019 года.