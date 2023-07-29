Балахнин оставил прогноз на матч «Ростова» и «Зенита»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оставил прогноз на матч «жёлто-синих» против петербургского «Зенита» во втором туре РПЛ.

«Переход Малкома и вероятный уход Вендела – это конечно потеря для «Зенита». Но у питерцев достаточно высокий запас прочности. Безусловно, их отсутствие на поле скажется на игре. Мы уже видели некоторые проблемы в атаке в связи с тем, что идёт перестроение игры. «Зениту» будет сложнее», – заявил эксперт в интервью Vprognoze.ru.

Тем не менее, по словам специалиста, именно подопечные Сергея Семака являются фаворитами поединка. По мнению Балахнина, «Ростов» должен усиляться, отметив, что время для укомплектования состава ещё есть.

Напомним, что «Ростов» примет «Зенит» сегодня, 29 июля. Стартовый свисток поединка назначен на 20:00 по московскому времени.