​Уткин: «В РПЛ Захарян уже всё показал и доказал»

Известный журналист Василий Уткин оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в субботнем матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов». За 45 минут Захарян забил гол и отдал голевой пас.

Уткин считает, что 20-летний динамовец должен переходить в более статусный чемпионат, ведь в России он уже всё показал и доказал.

«Захарян определённо может больше, чем (увы) запертый в себе чемпионат России. Разорвал «Крылья» в первом тайме, конечно, не лично он. Но он драйвер процесса. Не знаю, насколько он прекрасен, но в этой лиге он уже всё (по-) и (до-) казал», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что на днях слухи связывали Арсена Захаряна с «Лацио». Ранее в прессе появлялась информация и о других клубах.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Захаряна в 15 миллионов евро.