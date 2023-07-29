Мостовой заявил, что не собирается работать в низших российских лигах

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой о будущей тренерской карьере.

«Пока никакой конкретики. Поступили на учебу — получить лицензию. Без нее сейчас нигде нельзя. Поработал бы в высшей лиге, но не в Первой и не во Второй. Не в обиду никому, но мне не 30 лет», — приводит слова Мостового RT.

Эксперт добавил, что готов рассмотреть предложения из Испании, где в качестве игрока выступал за «Сельту» и «Алавес».

Напомним, на данный момент 54-летний специалист является главным тренером медийного футбольного клуба Fight Nights.

В эти минуты проходит первый матч 2-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» принимают «Динамо». За текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.