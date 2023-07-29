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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Зенит» может не стать чемпионом»

29 Июля 2023 • 16:07 Комментировать
Ростов
...
Зенит
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Через 2 ч. 38 мин.

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов выразил мнение, что «Зенит» может не выиграть текущий розыгрыш РПЛ.

Отметим, что петербургский клуб является победителем пяти последних сезонов подряд.

«Сложно загадывать, будет ли новый чемпион. Дистанция слишком длинная. Но да, «Зенит» действительно может не стать чемпионом», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» уверенно обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 29 июля, против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Зенит Владимир Габулов
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