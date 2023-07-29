В «Фенербахче» рассказали, делал ли клуб предложение «Зениту» по Алипу

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию о возможном подписании защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

«Слухи о том, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по Алипу, являются ложными», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что турецкий гранд предложил «сине-бело-голубым» 2,5-3 миллиона евро за переход 23-летнего футболиста, но «Зенит» не готов отпускать Алипа за такую сумму. По сведениям СМИ, действующий чемпион России хочет заработать на трансфере казахстанского защитника не менее 5 миллионов евро.

Напомним, ранее говорилось об интересе к Алипу со стороны «Бешикташа».