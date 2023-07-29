Стартовый матч второго тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Динамо» получился очень результативным. В конце первого тайма Константин Тюкавин эффектно перебросил вратаря, получив мяч от Арсена Захаряна. Самарцы ответили быстрой атакой с ударом в упор от Фернандо Костанцы, но последнее слово в 45-минутке осталось за «Динамо». Муми Нгамалё от лицевой линии прострелил в центр штрафной, и Фёдор Смолов метко пробил в верхний угол ворот. Все голы концовки первого тайма представлены вашему вниманию.
Голы Тюкавина, Костанцы и Смолов в конце первого тайма матча в Самаре - видео видео
|Крылья Советов
|Динамо Москва
окончен
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