Стартовый матч второго тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Динамо» получился очень результативным. В конце первого тайма Константин Тюкавин эффектно перебросил вратаря, получив мяч от Арсена Захаряна. Самарцы ответили быстрой атакой с ударом в упор от Фернандо Костанцы, но последнее слово в 45-минутке осталось за «Динамо». Муми Нгамалё от лицевой линии прострелил в центр штрафной, и Фёдор Смолов метко пробил в верхний угол ворот. Все голы концовки первого тайма представлены вашему вниманию.