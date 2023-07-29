Спортивный директор «Норрчёпинга»: Вопрос с выплатами от «Ростова» открыт

Тони Мартинссон, спортивный директор «Норрчёпинга», прокомментировал снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков.

«Нам ничего не известно об этом. Вопрос с выплатами открыт. С этим делом работает наш адвокат», — заявил работник шведского клуба в интервью изданию Sport24.

Ранее сегодня, 29 июля, появилась информация о снятии бана с российского клуба. ФИФА наложила запрет из-за задолженности перед «Норрчёпингом». На официальном сайте Российской премьер-лиги указано, что «Ростов» смог заявить шестерых футболистов, которые помогут «жёлто-синим» уже в матче второго тура РПЛ против «Зенита».