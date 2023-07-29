Агент Карраскаля опроверг переход в «Атлетико Паранаэнсе» за семь миллионов евро

Родриго Лопес, представитель хавбека столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, опроверг слухи о переходе клиента в «Атлетико Паранаэнсе».

«Карраскаль близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе» за семь миллионов евро? Нет, это неправда», — заявил агент полузащитника сборной Колумбии в интервью изданию Sport24. Ранее сообщалось, что бразильский коллектив улучшил предложение по Карраскалю.

В составе ЦСКА Хорхе провёл 47 матчей с начала 2022 года, забив семь голов при семи ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов евро.