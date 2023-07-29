Смолов зарядил в девятку, «Динамо» снова уверенно ведёт

В матче второго тура Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Динамо» постоянно меняется счёт. Быстрый гол Арсена Захаряна положил начало результативному тайму. С интервалом в несколько минут Константин Тюкавин перебросил вратаря, Фернандо Костанца с линии вратарской вколотил мяч под перекладину после отбора мяча, а вскоре уже Фёдор Смолов отличился. Муми Нгамалё прорвался по правому краю штрафной к лицевой линии и по диагонали отыграл назад, а Смолов метров с 10 расстрелял левый верхний угол ворот. Счет стал 3:1 в пользу «Динамо».

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