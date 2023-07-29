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«Крылья Советов» отыграли один гол у «Динамо» после ошибки Фомина

29 Июля 2023 • 15:43 Комментировать
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
окончен

В Самаре «Крылья Советов» принимают «Динамо» во втором туре Премьер-лиги. В конце первого тайма москвичи вели с запасом в два гола после красивых ударов Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Но соперник очень быстро сократил отставание в счете. Даниил Фомин грубо ошибся на своей половине поля, Егор Кагарлицкий справа от лицевой прострелил к площади ворот, а Фернандо Костанца в касание пробил под перекладину.

1:2, и в матче еще ничего не ясно. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Крылья Советов Динамо Москва Фернандо Костанца
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