«Крылья Советов» отыграли один гол у «Динамо» после ошибки Фомина

В Самаре «Крылья Советов» принимают «Динамо» во втором туре Премьер-лиги. В конце первого тайма москвичи вели с запасом в два гола после красивых ударов Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Но соперник очень быстро сократил отставание в счете. Даниил Фомин грубо ошибся на своей половине поля, Егор Кагарлицкий справа от лицевой прострелил к площади ворот, а Фернандо Костанца в касание пробил под перекладину.

1:2, и в матче еще ничего не ясно. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.