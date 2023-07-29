​В клубе Оздоева отреагировали на информацию об интересе «Крыльев Советов»

В прессе появилась информация о том, что хавбек Магомед Оздоев интересен «Крыльям Советов». Самарцы могут предложить за 30-летнего футболиста 1 миллион евро. Комментарий на этот счёт дал Сулейман Хурма – владелец клуба «Фатих Карагюмрюк», где Оздоев выступает уже год.

«Впервые об этом слышу. В клуб ничего не приходило», - сказал Хурма, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

За «Фатих Карагюмрюк» Оздоев провёл 34 официальных поединка. На счету россиянина пять голов и шесть голевых передач.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Магомеда Оздоева в 2,2 миллиона евро.