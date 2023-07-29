Захарян помог Тюкавину забить шикарный гол, «Динамо» уверенно обыгрывает «Крылья»

После двух поражений на старте сезона «Динамо» преобразилось и уверенно проводит матч с «Крыльями Советов» в Самаре в рамках второго тура Премьер-лиги. Уже на восьмой минуте Арсен Захарян в касание метро пробил впритирку с дальней штангой. Полузащитник еще до перерыва добавил себе в актив и результативную передачу. Константин Тюкавин получил мяч у линии штрафной и эффектно пробил над голкипером.

Счет стал 2:0 в пользу команды Марцела Лички. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.