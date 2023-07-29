Президент «Лануса» оценил возможный трансфер Факундо Переса в «Крылья Советов»

Луис Чебель, руководитель аргентинского «Лануса», высказался о возможном переходе Факундо Переса в «Крылья Советов».

«На данный момент прогресса в переговорах по трансферу Переса нет. Но я думаю, что вероятность его перехода в «Крылья Советов» высока», — заявил президент аргентинского коллектива в интервью изданию Sport24. По словам Чебеля, у сторон ещё достаточно времени для согласования всех условий возможной сделки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Перес провёл 11 матчей в футболке «Лануса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника в 450 тысяч евро.