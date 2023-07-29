Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Лануса» оценил возможный трансфер Факундо Переса в «Крылья Советов»

29 Июля 2023 • 15:37 Комментировать

Луис Чебель, руководитель аргентинского «Лануса», высказался о возможном переходе Факундо Переса в «Крылья Советов».

«На данный момент прогресса в переговорах по трансферу Переса нет. Но я думаю, что вероятность его перехода в «Крылья Советов» высока», — заявил президент аргентинского коллектива в интервью изданию Sport24. По словам Чебеля, у сторон ещё достаточно времени для согласования всех условий возможной сделки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Перес провёл 11 матчей в футболке «Лануса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника в 450 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ланус Луис Чебель Факундо Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
3
3
2.65 3.60 2.60
Видео
29.07.23 в 17:30
Урал Урал
Пари НН Пари НН
2.09 3.55 3.55
Видео
29.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.40 4.30 1.60
Видео
30.07.23 в 15:00
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
2.25 3.65 3.10
Видео
30.07.23 в 17:30
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.10 3.60 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
17:15 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зенит» сам должен решить, стоит ли Вендела держать подальше от основы
17:05 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Спартак» составит конкуренцию «Зениту»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:54 · Россия. Премьер-лига
Роскошный дальний удар Бейла по воротам «Динамо» - видео видео
16:42 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Ростов» — крепкий орешек, «Зениту» будет непросто
16:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «У Сазонова очень большой потенциал»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Пушечный удар Бейла подарил надежду «Крыльям Советов» в матче с «Динамо»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела проведёт новые переговоры с «Зенитом»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Известны составы на матч «Урала» и «Пари НН» во втором туре РПЛ
16:34 · Россия. Премьер-лига
Боков считает ЦСКА фаворитом в матче с «Ахматом»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил перспективы ЦСКА против «Ахмата»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи»: «Кокорин — квалифицированный футболист, он будет кому-то интересен в РПЛ»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Ростовом»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оставил прогноз на матч «Ростова» и «Зенита»
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «В РПЛ Захарян уже всё показал и доказал»
Все новости
Рекомендуем