Червиченко: «Ростов» может обыграть кого угодно, но судейство будет благоволить «Зениту»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, «Ростов» способен обыграть кого угодно, однако судейство в предстоящей встрече будет на стороне команды из Санкт-Петербурга. Червиченко считает, что шансов добиться успеха у хозяев немного.

«Ростов» может обыграть кого угодно, хотя «Зенит» по составу, конечно, сильнее. Артиллерия административная работает. Думаю, что судейство будет благоволить «Зениту», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.