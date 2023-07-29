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Кирьяков уверен, что нужно поставить заслон притоку бразильских футболистов эксклюзив

29 Июля 2023 • 16:00 Комментировать

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно влияния на футбол возможного подписания соглашения о свободном трудовом перемещении между странами БРИКС.

«Если будут приезжать бразильцы уровня Малкома и будут играть в каждом клубе по 2-3 человека, то уровень чемпионата повысится значительно. Но сейчас ситуация такова, что мы должны развивать молодых российских игроков. Когда это делать, если не сейчас? На них это может негативно повлиять. Если мы не сможем противопоставить ничего большому притоку, то это пойдет в минус нашим игрокам. Если все будет оптимально, то это только на пользу нашему чемпионату пойдет. Нужно ещё отметить, что класс игроков должен быть соответствующий. Так что тут очень тонкий момент», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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