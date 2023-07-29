Сенников: «Зенит» способен предложить такую сумму «Динамо» за Тюкавина, от которой «бело-голубые» не смогут отказаться»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин не продаётся.

По мнению Сенникова, «Зенит» способен предложить за 21-летнего футболиста такую сумму, от которой московский клуб отказаться не сможет.

«Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» 60 миллионов евро. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. Даже 20-30 миллионов евро за Тюкавина — это нереальная сумма», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провёл за «бело-голубых» 38 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.