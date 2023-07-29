Игонин: «Если Вендел не будет гореть желанием играть, то будет сидеть на скамейке»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Вендела.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может перейти во «Фламенго». По мнению Игонина, уход Вендела несильно отразится на результатах «Зенита».

«Могу сказать, что его возможный уход не так серьёзно повлияет на командный результат. Если он не будет гореть желанием играть, то он будет сидеть на скамейке. В клубе есть достаточно большая скамейка запасных», — цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне полузащитник провёл за петербургский клуб 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.