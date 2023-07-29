Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Если Вендел не будет гореть желанием играть, то будет сидеть на скамейке»

29 Июля 2023 • 15:06 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.20 X 4.00 2 1.65
Через 0 ч. 31 мин.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Вендела.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может перейти во «Фламенго». По мнению Игонина, уход Вендела несильно отразится на результатах «Зенита».

«Могу сказать, что его возможный уход не так серьёзно повлияет на командный результат. Если он не будет гореть желанием играть, то он будет сидеть на скамейке. В клубе есть достаточно большая скамейка запасных», — цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» в 2020 году из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне полузащитник провёл за петербургский клуб 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
3
3
2.65 3.60 2.60
Видео
Окончен
Урал Урал
Пари НН Пари НН
0
0
2.09 3.55 3.55
Видео
29.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.40 4.30 1.60
Видео
30.07.23 в 15:00
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
2.25 3.65 3.10
Видео
30.07.23 в 17:30
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.10 3.60 2.27
Видео
30.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.50 2.31
Видео
30.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
1.88 3.85 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
19:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Крыльев Советов»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Терёхин — о возможной отставке Лички: «Надо дать время человеку»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА может снова наложить трансферный бан на «Ростов»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Вице-президент «Америки» исключил переход Вальдеса в российский клуб
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на Нето Боржеса — за игроком следит ЦСКА слухи
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал состав на матч с «Зенитом»
18:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на игру с «Ростовом»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Динамо» подсело, мы сделаем выводы»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир считает, что руководство «Динамо» должно поддержать Личку
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина оскорбил журналиста из-за его инсайда 1
18:23 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг информацию о предложении нового контракта Тюкавину
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Контракт Тюкавина с «Динамо» может продлиться автоматически
18:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев — о результатах «Динамо»: Вопросы нужно задавать руководству, а не Личке
18:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
18:10 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» предложило Тюкавину контракт, но есть проблема
Все новости
Рекомендуем