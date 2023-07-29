Клуб РПЛ предложит за Оздоева 1 млн евро

Полузащитник Магомед Оздоев может вернуться в Премьер-лигу России в летнее трансферное окно. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов».

Как сообщает на своих страницах sport24, «крылышки» готовы предложить клубу «Фатих Карагюмрюк» за Оздоева 1 миллион евро. Самому футболисту самарцы готовы платить приблизительно 50 миллионов рублей в год.

«Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев представляет уже год. За это время он провёл 34 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Оздоева в 2,2 миллиона евро.