​ФИФА сняла трансферный бан с «Ростова»

С «Ростова» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Трансферный бан на ростовчан накладывала ФИФА по причине задолженности перед шведским клубом «Норрчёпинг». На официальном сайте Российской премьер-лиги указано, что в субботу «жёлто-синие» заявили шестерых футболистов. Таким образом, проблема была решена.

В субботу вечером «Ростов» проведёт домашний матч против «Зенита» в рамках второго тура чемпионата России. Команды услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на страницах портала LiveResult.