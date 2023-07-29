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Два турецких клуба интересуются Алипом эксклюзив

29 Июля 2023 • 14:43 Комментировать
Ростов
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Зенит
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Через 3 ч. 20 мин.

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может переехать в другой европейский чемпионат этим летом.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», два клуба турецкой Суперлиги предлагают «сине-бело-голубым» три миллиона евро за трансфер игрока сборной Казахстана.

Напомним, что Алип выступает за «Зенит» с января 2022 года, перейдя из «Кайрата». На счету футболиста 26 матчей во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип трансферы футбола - лето 2023
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