Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может переехать в другой европейский чемпионат этим летом.

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», два клуба турецкой Суперлиги предлагают «сине-бело-голубым» три миллиона евро за трансфер игрока сборной Казахстана.

Напомним, что Алип выступает за «Зенит» с января 2022 года, перейдя из «Кайрата». На счету футболиста 26 матчей во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.