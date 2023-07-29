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Петржела: «Зенит» – явный фаворит игры с «Ростовом»

29 Июля 2023 • 14:38 Комментировать (1)
Ростов
...
Зенит
1 5.20 X 4.00 2 1.65
Через 4 ч. 0 мин.

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил предстоящий матч против «Ростова» во втором туре РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит игры с «Ростовом». Уверен, ростовчане сбавили по сравнению с прошлым сезоном. Хотя, в составе «Зенита» тоже есть потери – Малком, Вендел. Без них по ходу сезона будет очень тяжело», – заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Тем не менее, по мнению Петржелы, у «сине-бело-голубых» не возникнет проблем с очередной победой на пути к шестому подряд чемпионскому титулу.

Напомним, что новый сезон РПЛ «Зенит» начал с победы над «Пари НН». Гостевой матч второго тура против «Ростова» начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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andi
29 Июля 2023 в 14:47
Кто бы сомневался.
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