Белоус: «Семаку предстоит срочно делать перестройку «Зенита»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о перспективах «Зенита» после изменений в составе команды.

Напомним, ранее «сине-бело-голубых» покинул лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата России Малком, перешедший в «Аль-Хиляль». Кроме того, возможен уход и бразильского полузащитника Вендела.

По мнению эксперта, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку необходимо как можно скорее приступить к перестройке команды. При этом Белоус выразил уверенность в том, что «сине-бело-голубые» останутся главными претендентами на чемпионство в РПЛ.

«Семаку предстоит срочно делать перестройку команды. Но, так как «Зенит» очень хорошо укомплектован, думаю, это ему вполне по силам. И за счёт класса игроков, и за счёт длинной скамейки, и молодые ребята там на подходе», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 29 июля, против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.