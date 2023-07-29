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​Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Динамо» эксклюзив

29 Июля 2023 • 14:31 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Динамо Москва
2-й тайм

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Динамо» не может считаться фаворитом, поскольку они проиграли две первые игры сезона. Однако «Динамо» может собраться, всё-таки уровень игроков позволяет им сделать это. Но смогут ли собраться в матче с «Крыльями» - вопрос. У «Динамо» новый тренер, у которого новые требования. Но игроки такого класса должны быстро адаптироваться к моментам, которые пропагандирует новый тренер. Что происходит сейчас в команде, сложно сказать. Но пока выводы делать рано. Старт сезона провалили, надо выправлять ситуацию.

«Крылья» - это команда не топ-уровня в нашем чемпионате, объективно. Но они играют, скажем так, весело. Они способны подпортить нервы абсолютно любой команде. Если у них сойдутся пазлы в матче с «Динамо», если они побегут, если мяч полетит, то удача будет на их стороне. Если у «Крыльев» будут проходить их комбинации, то «Динамо» будет очень тяжело. Обе команды имеют шансы победить», - сказал Кирьяков.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сергей Кирьяков
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