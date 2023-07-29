Олусегун: «Хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своих планах в составе «быков».

«Хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром», ставлю для себя только самые максимальные цели. Надеюсь, мы сможем это сделать», — заявил нигерийский нападающий в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» начал новый розыгрыш Российской премьер-лиги с гостевой победы над столичным «Динамо», что позволило подопечным Владимира Ивича возглавить турнирную таблицу. Лучшим достижением в истории «быков» являются бронзовые медали РПЛ, завоёванные трижды.