​Агент Тюкавина отреагировал на слова Гафина об игроке

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», сказал, что клуб не продаст Константина Тюкавина другим клубам Премьер-лиги России. Комментарий на этот счёт дал агент Алексей Сафонов, который работает с 21-летним нападающим.

«Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель - Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Сафонов отметил, что на текущий момент конкретных предложений от других клубов у Тюкавина нет.

Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 7 миллионов евро.