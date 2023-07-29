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​Агент Тюкавина отреагировал на слова Гафина об игроке

29 Июля 2023 • 14:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 20 мин.

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», сказал, что клуб не продаст Константина Тюкавина другим клубам Премьер-лиги России. Комментарий на этот счёт дал агент Алексей Сафонов, который работает с 21-летним нападающим. 

«Если Гафин сказал, что в РПЛ Тюкавина не продают, то, значит, так и есть, лучше его спросить, почему так. У нас цель - Европа, но никакой конкретики сейчас я давать не могу», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Сафонов отметил, что на текущий момент конкретных предложений от других клубов у Тюкавина нет.

Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Дмитрий Гафин трансферы футбола - лето 2023
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