​«Динамо» назвало причину отсутствия Сазонова и Норманна в заявке

В субботу «Динамо» проведёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Даже среди запасных футболистов московской команды не оказалось защитника Сабы Сазонова и полузащитника Матиаса Норманна. Они до сих пор не готовы выйти на поле.

«Сазонов и Норманн пропускают матч по решению медицинского штаба», - говорится в сообщении пресс-службы «бело-голубых».

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо» можно в нашей новости.

Футболисты «Крыльев Советов» и «Динамо» услышат стартовый свисток арбитра в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.