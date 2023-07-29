​«Динамо» объявило состав на матч в Самаре

Программу второго тура чемпионата России будет открывать матч между «Крыльями Советов» и «Динамо». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Захарян, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» проиграло «Краснодару» на своём поле с результатом 1:3.

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.