​Тикнизян: «Даже в ЦСКА у Марио Фернандеса было 15-17% жировой прослойки»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян в программе «Коммент.Шоу» отреагировал на шутку о лишнем весе Марио Фернандеса.

Стоит сказать, что Тикнизян и Фернандес ранее пересекались в ЦСКА. Недавно Марио подписал контракт с «Зенитом», чему предшествовали слухи о проблемах игрока с лишним весом.

«Он худощавого телосложения, но даже когда мы были в ЦСКА, у него было 15 или 17 процентов жировой прослойки. У Михал Михалыча [Галактионова] он бы, наверное, всю зарплату отдал», - сказал Тикнизян.

Напомним, что Марио Фернандес уже дебютировал за ЦСКА в кубковом матче против «Ахмата».