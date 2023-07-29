Игонин считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин назвал ЦСКА главным конкурентом петербургского клуба в борьбе за чемпионство.

Эксперт отметил фактор большого опыта главного тренера «армейцев» Владимира Федотова, а также высокую значимость работы менеджмента и количества средств, которые клуб имеет в своём распоряжении.

«Федотов — опытный тренер, который достаточно планомерно готовит команду. В современном футболе, при правильной селекции, возможно очень быстро выстроить сбалансированную команду. Но здесь вопрос менеджмента и того количества средств, которые есть у клуба», — цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

Напомним, прошлый сезон ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а также сумел выиграть Кубок России. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 30 июля, против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.