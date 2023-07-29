Пименов: «Динамо» пора уже победить, но в матче с «Крыльями Советов» будет сложно»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов».

Напомним, что на старте сезона «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3), а в Кубке России потерпело поражение от «Пари НН» (1:1, 3:4 — пен).

По мнению Пименова, пока рано оценивать начало сезона в исполнении «бело-голубых». Однако эксперт считает, что в предстоящей встрече команде Марцела Лички необходимо добиться победы.

«Для оценки старта сезона «Динамо» нужно, чтобы команда провела ещё пять игр. Что касается сегодняшнего матча с «Крыльями Советов», то «бело-голубым» пора уже победить, но будет сложно», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 15:00 по московскому времени.