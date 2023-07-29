Бышовец: «Зениту» будет сложно, если он не окажет «Ростову» должного уважения»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче второго тура РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит».

По мнению специалиста, «Ростову» будет очень сложно добиться победы, однако и действующему чемпиону России придётся непросто, так как «сине-бело-голубые» потеряли нападающего Малкома, недавно перешедшего в «Аль-Хиляль».

«Думаю, проблемы в атаке «Зенита» вызваны отсутствием Малкома, который делал команду более сбалансированной. Надеяться на победу ростовчанам трудно, но с уверенностью можно сказать, что «Зениту» будет сложно, если он не окажет сопернику должного уважения», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.