​Уткин сделал необычный прогноз на матч «Ростов» - «Зенит»

Известный журналист Василий Уткин опубликовал в своём телеграм-канале видео с прогнозом на главный матч второго тура Премьер-лиги. В нём в субботу вечером отношения на футбольном поле выяснят «Ростов» и «Зенит».

Уткин предлагает ставить на то, что в матче между «Ростовом» и «Зенитом» будет назначен одиннадцатиметровый удар.

«Пенальти либо «Ростов» заработает, либо «Зениту» так или иначе дадут», - сказал Уткин.

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.