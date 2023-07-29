​В «Динамо» назвали условие ухода Сазонова

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров «Динамо», ответил на вопрос о будущем защитника Сабы Сазонова.

По словам Гафина, после молодёжного чемпионата Европы 21-летний Сазонов интересен европейским клубам.

«В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в клубе одной из ведущих европейских лиг», - сказал Гафин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Гафин отметил, что «Лион» действительно входит в число клубов, которым интересен Сазонов. При этом «ткачи» сейчас не могут осуществлять трансферы.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сабу Саозонова в 3 миллиона евро.